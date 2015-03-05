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На Дальнем Востоке вылов водных биологических ресурсов вырос почти на 50%

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Илья Шестаков привел данные по вылову рыбы по стране.

Прирост вылова водных биологических ресурсов в акватории Дальнего Востока за последние десять лет составил практически 50 процентов. Соответствующей информацией поделился руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выступая на профильной сессии "Рыбная отрасль - драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Российский чиновник заметил, что в целом вылов увеличился по страны, однако на Дальнем Востоке этот показатель наивысший.

Прирост вылова по Дальнему Востоку составил практически 50% за 10 лет. Это значимый показатель. Дальний Восток - это более 70% добычи ВБР.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства

По результатам 2023 года в России был обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов. Речь идет о показателе в 5,3 миллиона тонн.

В Росрыболовстве заявили, что РФ отстаивает право на вылов рыбы в конвенционных районах.

Фото и видео: ВЭФ 2024

Теги: дальний восток, илья шестаков, регионы, росрыболовство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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