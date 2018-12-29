Два военных самолета Су-34 столкнулись в небе над Японским морем

Пилоты успели катапультироваться.

В пятницу, 18 января, на Дальнем Востоке столкнулись два российских бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на Минобороны.

Инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в районе Татарского пролива между Сахалином и Хабаровским краем. Воздушные судна столкнулись в небе во время отработки маневрирования. Пилоты успели катапультироваться. В настоящий момент спасательные плота обоих удалось найти.

Напомним, Су-34 — это российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения 4++. Он способен наносить бомбовые удары в любых погодных условиях и любое время суток. Самолет может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели.

Ранее мы публиковали видео момента крушения военного истребителя США.

Видео: YouTube / Оружие. Клуб настоящих мужиков