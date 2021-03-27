На Чарушинской улице парашютисты спрыгнули с многоэтажки: видео

Один из экспериментаторов - профессионал, работающий инструктором на аэродроме.

Двое молодых людей выпрыгнули с парашютом из окна многоэтажной новостройки в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в "Мегаполисе" 27 марта.

Один из экстремалов является профессионалом. Он работает инструктором на аэродроме под Петербургом, занимается парашютно-десантной подготовкой. Мужчина совершил около 800 прыжков. Парашютист отметил, что порой ему хочется совершить ночной полет в необычных условиях. Однако он предостерег посмотревших видео от попытки повторить этот трюк.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Российский футбольный союз поможет Ленобласти развивать футбол и строить спортобъекты.

Видео: "Мегаполис"