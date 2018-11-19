На Буденного из-за пожара эвакуировали сотрудников строительного магазина

На место случившегося прибыли 28 пожарных и шесть спецмашин.

Сегодня, 25 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Буденного в доме № 31, корпус 2, загорелся крупный строительный магазин. Пожару присвоили номер 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:05. Сотрудников компании эвакуировали до прибытия пожарных.

На место случившегося прибыли 28 человек личного состава и шесть спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

В торговом здании происходит горение, площадь горения уточняется. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Подробности уточняются. Пожарные продолжают тушить пламя. Добавим, что в здании находится "Леруа Мерлен", по данным сервиса "Яндекс Карты".

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Видео: Telegram / МЧС России