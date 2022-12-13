На Большой Пушкарской двое мужчин задушили друга веревкой во время застолья

Они убили горожанина на глазах у молодой жены.

Накануне днем, 25 марта, в Петроградском районе двое мужчин убили своего приятеля. Инцидент произошел на Большой Пушкарской улице в доме № 52, когда компания вместе выпивала.

По информации Piter.tv, злоумышленники задушили мужчину веревкой. Они убили горожанина на глазах у 25-летней жены.

Супруга 42-летнего жителя города обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают преступников. Известно, что мужчины имеют судимости за кражи и наркотики.

Ранее на Piter.tv: петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг.

Фото: Pxhere