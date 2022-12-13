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На Большой Пушкарской двое мужчин задушили друга веревкой во время застолья
Сегодня, 10:51
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На Большой Пушкарской двое мужчин задушили друга веревкой во время застолья

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Они убили горожанина на глазах у молодой жены.

Накануне днем, 25 марта, в Петроградском районе двое мужчин убили своего приятеля. Инцидент произошел на Большой Пушкарской улице в доме № 52, когда компания вместе выпивала. 

По информации Piter.tv, злоумышленники задушили мужчину веревкой. Они убили горожанина на глазах у 25-летней  жены.

Супруга 42-летнего жителя города обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка разыскивают преступников. Известно, что мужчины имеют судимости за кражи и наркотики. 

Ранее на Piter.tv: петербургский ЗакС предложил полностью запретить рекламу секс-услуг.

Фото: Pxhere

Теги: большая пушкарская улица, задушили друга, полиция, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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