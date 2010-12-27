В минувшие выходные, 20 октября, на Богословском кладбище около оградки нашли труп. Об этом сообщает "Фонтанка".
Как оказалась, в полицию обратился могильщик. Мужчина обнаружил труп неизвестного около оградки. Очевидец отметил, что мужчина "неестественно сидел". На месте происшествия также обнаружили капроновые нитки. Правоохранители нашли в карманах мертвого: паспорт, снилс, военный билет и свидетельство рождения. Погибшим оказался 250летний гражданин Молдовы.
Полицейские разыскивают родственников погибшего.
Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе пешеход попал под колеса "Suzuki Grand".
Фото:pixabay
Обсуждение ( 3 )
Скольки-скольки летний? 250?! Вот это старожил... А причём тут капроновые нитки? Криминал?
250 лет это серьезный такой возраст...
Устал жить, бедняга.