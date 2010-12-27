  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Богословском кладбище около оградки нашли труп 
Сегодня, 10:12
998
IRINA_CHALKINA

На Богословском кладбище около оградки нашли труп 

0 0

Обстоятельства смерти устанавливаются.

В минувшие выходные, 20 октября, на Богословском кладбище около оградки нашли труп. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалась, в полицию обратился могильщик. Мужчина обнаружил труп неизвестного около оградки. Очевидец отметил, что мужчина "неестественно сидел". На месте происшествия также обнаружили капроновые нитки. Правоохранители нашли в карманах мертвого: паспорт, снилс, военный билет и свидетельство рождения. Погибшим оказался 250летний гражданин Молдовы. 

Полицейские разыскивают родственников погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Гатчинском районе пешеход попал под колеса "Suzuki Grand".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 3 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:26

 Скольки-скольки летний? 250?! Вот это старожил... А причём тут капроновые  нитки? Криминал?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:26

250 лет это серьезный такой возраст...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:34

Устал жить, бедняга.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии