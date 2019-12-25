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На Бестужевской улице первоклассница на самокате попала под колеса иномарки
Сегодня, 10:02
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Alena_Zinovieva

На Бестужевской улице первоклассница на самокате попала под колеса иномарки

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Девочку увезли в больницу с подозрением на закрытый перелом левого голеностопа.

Днем 5 апреля на севере Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала первоклассница. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В 15:20 возле дома №3 на Бестужевской улице женщина за рулем автомобиля Nissan, двигаясь по двору, сбила 7-летнюю девочку на самокате. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую с подозрением на закрытый перелом левого голеностопа увезли в больницу. Она находилась в состоянии средней тяжести.

Ранее мы писали, что на Свердловской набережной каршеринг снес забор.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, дети
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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