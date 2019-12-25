На Бассейной улице появится новая площадка для выгула собак

На Бассейной улице создадут новую площадку для выгула собак. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
Площадка откроется к середине сентября. Осенью собаководы Московского района смогут выгуливать своих животных с комфортом.
Сейчас на участке, где будут проходить работы, есть только пустырь и народные тропы. Также на пустынном поле практически нет ни одного дерева. Позже здесь появятся березы, клены, липы и кустарники.
Ранее мы писали, что на Пушкинской улице проведут реставрацию фасадов двух исторических зданий.
Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга
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