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На Бассейной улице появится новая площадка для выгула собак
Сегодня, 9:53
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На Бассейной улице появится новая площадка для выгула собак

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Сейчас на участке, где будут проходить работы, есть только пустырь и народные тропы.

На Бассейной улице создадут новую площадку для выгула собак. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Площадка откроется к середине сентября. Осенью  собаководы Московского района смогут выгуливать своих животных с комфортом.

Сейчас на участке, где будут проходить работы, есть только пустырь и народные тропы. Также на пустынном поле практически нет ни одного дерева. Позже здесь появятся березы, клены, липы и кустарники. 

Ранее мы писали, что на Пушкинской улице проведут реставрацию фасадов двух исторических зданий.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: бассейная улица, выгул собак, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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