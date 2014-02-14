Возгорание было оперативно локализовано.

На Балтийском заводе в Петербурге загорелся ледокол "Урал". Об этом очевидцы в соцсетях рассказали днем 13 февраля. Сам корабль в настоящее время стоит на достроечной набережной на Косой линии Васильевского острова в Петербурге.

Как стало известно Piter.tv, загорелся защитный брезент между 2-й и 3-й палубами, горючих материалов и топлива на борту не было. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание было локализовано силами пожарно-спасательной части №9 – она обеспечивает пожарную безопасность Балтийского завода.

Ледокол уже терпел одно происшествие в 2019-м году. Возгорание случилось на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

Фото: Piter.tv