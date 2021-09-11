На Автогенной пожарные тушат автосервис

В субботу утром, 11 сентября, в Невском районе произошел крупный пожар. Около 10:57 утра в доме № 13 по Автогенной улице загорелся автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Огонь распространился на площади в 100 "квадратов". Вспыхнули бочки с маслом и обезжиривателем. Пожару в 11:14 присвоили ранг № 1-Бис. Спустя 40 минут ранг пожара понизили до № 1.
Сейчас на месте возгорания работают 22 спасателя на 5 спецмашинах. Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности инцидента.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Плесецкой улице в пожаре пострадал мужчина.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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