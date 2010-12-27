На Авангардной раскопали мину времен ВОВ

Более 70 лет находка ждала своего героя.

В Красносельском районе Петербурга жители района обнаружили минометную мину, которая осталась в земле со времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

По данным очевидцев, обнаружили находку в момент проведения земляных работ по Авангардной улице, 27. Сотрудники решили оставить боеприпас на территории объекта и вызвали экстренную службу. Специалисты установили, что найденным предметом оказалась минометная мина с калибром 82 миллиметра. Позже его забрали саперы из Западного военного округа для утилизации. Предмет пролежал в земле более 70 лет.

Напомним, что петербурженка обманула государство на 35 тысяч рублей, получив незаконную пенсию.

Фото:Pixabay.com