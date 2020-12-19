На Астраханскую область обрушилась пыльная буря

Аналогичная буря была замечена в Дагестане.

На Астрахань и еще несколько районов обрушилась пыльная буря. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

Пыльная буря, пришедшая со стороны Калмыкии, поднялась в городе около 18:00 по местному времени. В пресс-службе ведомства отметили, что сильный ветер до 15-20 метров в секунду ожидается не только вечером, но и ночью. Сообщений о ЧП не поступало.

Также стало известно, что аналогичная буря началась в Дагестане в 15:00 по местному времени. Об этом сообщил начальник центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Абдулгалим Дадашев. Буря пришла в Махачкалу из соседних районов.

Ранее мы сообщали, что количество горящих домов в поселке в Иркутской области возросло до 24.

Видео: Telegram / LIFE SHOT