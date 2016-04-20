На Арсенальной набережной в заброшенном здании пламя охватило 50 "квадратов"

Пожар тушат 15 спасателей и три спецмашины.

В Калининском районе сегодня вечером, 11 июня, произошел пожар. На Арсенальной набережной, 7, вспыхнул заброшенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:42. Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.м. Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В 20:35 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv