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На Арсенальной набережной в заброшенном здании пламя охватило 50 "квадратов"
Сегодня, 20:33
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На Арсенальной набережной в заброшенном здании пламя охватило 50 "квадратов"

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Пожар тушат 15 спасателей и три спецмашины.

В Калининском районе сегодня вечером, 11 июня, произошел пожар. На Арсенальной набережной, 7, вспыхнул заброшенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:42. Тушить объект прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В двухэтажном, неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.м.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону

В 20:35 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv

Теги: арсенальная набережная, горит заброшка, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Пожар,

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