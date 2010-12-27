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На Арсенальной набережной произошло ДТП из трех машин
Сегодня, 9:30
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nadezhda_sib

На Арсенальной набережной произошло ДТП из трех машин

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Есть пострадавшие.

Корреспондент Piter.TV сообщил о том, что утром 10-го июля на Арсенальной набережной произошло ДТП. Его участниками стали три легковых автомобиля.

Инцидент случился около пересечения с Арсенальной улицей в правом ряду. Стало известно, что есть пострадавшие. 

Авария спровоцировала пробку на набережной. Затор образовался практически от Феодосийской улицы. Средняя скорость движения - 10 км/ час. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у моста Александра Невского "Газель" сбила велосипедиста

Фото: Piter.TV

         "Яндекс.Карты"

Теги: арсенальная набережная, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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