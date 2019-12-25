На Алтае выявили еще 41 человека с коронавирусом

Общее количество инфицированных в Алтайском крае увеличилось до 127.

В Алтайском крае за сутки выявили еще 41 человека с COVID-19.

ТАСС со ссылкой на правительство Алтайского края сообщает, что в регионе список инфицированных людей за сутки увеличился на 41 человека. Таким образом, в регионе с начала эпидемии 127 случаев коронавирусной инфекции.

Значительное увеличение числа случаев инфицирования произошло за счет выявления вируса у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в пригороде Змеиногорска. Это 37 работников рудника. Еще четыре случая выявлены в Барнауле.

Круг контактов устанавливается.

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Фото: Piter.TV