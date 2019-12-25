На Алтае выявили еще 41 человека с коронавирусом

В Алтайском крае за сутки выявили еще 41 человека с COVID-19.
ТАСС со ссылкой на правительство Алтайского края сообщает, что в регионе список инфицированных людей за сутки увеличился на 41 человека. Таким образом, в регионе с начала эпидемии 127 случаев коронавирусной инфекции.
Значительное увеличение числа случаев инфицирования произошло за счет выявления вируса у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в пригороде Змеиногорска. Это 37 работников рудника. Еще четыре случая выявлены в Барнауле.
Круг контактов устанавливается.
Сегодня ранее: В Костроме скончалась третья женщина от коронавируса.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )