По данным СК, во время задержания чиновник попытался избавиться от денег.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что на Алтае полиция задержала мэра Славгорода из-за взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве отметили, что во время задержания чиновник пытался избавиться от денег. Однако его деятельность пресекли.

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По данным следствия, мэр Славгорода 29 мая получил взятку от директора одной из компаний. Продвигалась, что за 2 млн рублей должностное лицо окажет помощь в принятии юридически значимых решений о выборе компании в качестве поставщика.

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Видео:пресс-служба ГУ МВД