На Алтае из-за задымления из санатория эвакуировали почти 400 отдыхающих

В подвале санатория произошло короткое замыкание.

Сегодня ночью в санатории "Россия" на Алтае произошло задымление.

МЧС по Алтайскому краю сообщает, что среди ночи поступил сигнал о задымлении во втором корпусе санатория "Россия". Был объявлен режим повышенного ранга сложности. По прибытии на место открытого горения не наблюдалось. Повышенный ранг сложности был отменен.

Из здания было эвакуировано 392 человека в том числе 83 ребенка. Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводке в подвальном помещении.

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Фото: МЧС РФ по Алтайскому краю