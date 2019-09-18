На Алтае двое несовершеннолетних убили двух взрослых мужчин, сломав им шеи

Лицеисты задержаны по подозрению в двойном жестоком убийстве.

Накануне, 17 сентября, в селе Солонешное Алтайского края были жестоко убиты два местных мужчины 37 и 53 лет. По подозрению в двойном убийстве задержаны два несовершеннолетних лицеиста 15 и 16 лет.

По версии следствия, вечером 16 сентября два несовершеннолетних учащихся лицея пришли к двум местным мужчинам, подозревая тех в краже запчастей. Во время ссоры возникла драка, в ходе которой подростки жестоко избили мужчин. От полученных травм они скончались на месте. У мужчин обнаружены множественные тяжелые травмы, в том числе перелом шейных позвонков.

Подростки задержаны. По факту двойного убийства заведено уголовное дело по статье "умышленное убийство двух лиц".

Несовершеннолетние задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В Омской области задержали мужчину, который задушил 7-летнего пасынка.

Фото и видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю