На Алтае 16-летний подросток с особой жестокостью убил двух мужчин

Перед этим подросток с мужчинами распивали алкоголь.

В Тальменском районе Алтайского края 16-летний подросток с особой жестокостью убил двух мужчин.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в селе Ларичиха подросток с двумя рабочими подрядной организации выпивали спиртное. В ходе застолья возникла ссора, в ходе которой один из мужчин ударил кулаком в лицо подростка, а затем собутыльники вынесли его из помещения. Подросток, движимый местью, вскоре вернулся и забил до смерти обоих мужчин. В ход пошли доски, смесители, деревянная палка.

В ходе следствия был выявлен еще один эпизод из жизни подростка. В октябре 2018 года, находясь на улице, он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

Суд признал подростка виновным по статьям "убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и отправил его в воспитательную колонию на 9 лет.

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