Дата и время прощания пока не известны.

На 92-м году ушел из жизни народный артист России Анатолий Адоскин. Об этом сообщили в театре Моссовета.

Причины смерти не названы. также в театре заявили, что дата и время прощания пока не известны.

Анатолий Адоскин в 1948 году окончил студию при театре имени Моссовета под руководством Ю. А. Завадского. Далее он присоединился к труппе театра. С 1961 года он работал в "Современнике", а в 1965 году был приглашён в театр имени Ленинского комсомола. Поззже, в 1968 году вернулся в Театр имени Моссовета. Зрителям он прежде всего запомнился по советскому фильму "Девчата", где сыграл персонажа по фамилии Дементьев.

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