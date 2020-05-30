На трассе "Кола" столкнулись легковушка и фура

О пострадавших не сообщалось.

В пятницу, 29 мая, на 80 километре трассы "Кола" столкнулись легковушка и фура. Видеозапись, запечатлевшая последствия случившегося, оказалась в распоряжении Piter,tv

На видеозаписи можно заметить, что автомобили получили достаточно сильные повреждения: у легковушки "снесло" почти всю заднюю часть.

О пострадавших не сообщалось.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что на пункте оплаты ЗСД опрокинулся "УАЗ Патриот".

Видео: Piter.tv