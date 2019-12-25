На 7-й Красноармейской улице сбили пешехода

Женщина получила тяжелые травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 июля около 19:40 на 7-й Красноармейской улице произошло ДТП.

Сообщается, что у дома №30 водитель "Рено" сбил петербурженку на пешеходном переходе. 35-летняя горожанка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. На фото, которые были опубликованы в сообществе "Дорожный инспектор", видно, что лобовое стекло авто треснуло. В комментариях напомнили о том, что нужно снижать скорость на подъезде к переходам, а учитывая, что в том районе всегда припаркованы машины, выходящих пешеходов бывает попросту не видно.

Ранее мы писали, что в жуткой аварии на "Коле" погибла женщина.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте