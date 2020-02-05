На 69-м году жизни скончался писатель-фантаст Андрей Измайлов

Он был председателем секции прозы Союза писателей Петербурга.

Писатель и журналист Андрей Измайлов скончался на 69-м году жизни. Он был председателем секции прозы Союза писателей Петербурга. О смерти рассказал представитель "Литмаркета" Никита Аверин.

О причинах смерти не сообщается, писатель умер 3 декабря.

Андрей Измайлов родился в 1953 году в Баку. Он работал на Каспийском море гидрологом на научно-исследовательских судах. Позже в 1974 году переехал в Сосновый Бор и устроился дезактиваторщиком на Ленинградскую атомную электростанцию.

Свой первый рассказ "Холодно – горячо" Измайлов опубликовал в газете "Балтийский луч" в 1975 году. В 1981 году он закончил факультет журналистики ЛГУ. С конца 1980-х Измайлов публиковал интеллектуальные триллеры, а спустя десять лет писатель полностью переключается на детективы.

Ранее ушла из жизни актриса театра и кино Нина Ургант.

Фото: союз писаталей Петербурга