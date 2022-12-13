На 5-м Предпортовом проезде горел автомобиль Ford

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В Московском районе районе сгорела иномарка Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На 5-м Предпортовом проезде у дома № 12, корпус 1, полыхала машина. Информация о возгорании появилась в 14:03.

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины. В автомобиле огонь уничтожил все сгораемые части.

В 14:31 пожар ликвидировали. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Piter.tv