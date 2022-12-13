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На 5-м Предпортовом проезде горел автомобиль Ford
Сегодня, 14:44
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На 5-м Предпортовом проезде горел автомобиль Ford

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Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины. 

В Московском районе  районе сгорела иномарка Ford. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На 5-м Предпортовом проезде у дома № 12, корпус 1, полыхала машина. Информация о возгорании появилась в 14:03. 

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины. В автомобиле  огонь уничтожил все сгораемые части.

В 14:31 пожар ликвидировали. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: на улице Красного Текстильщика обломки фасада дома повредили Mercedes.

Фото: Piter.tv

Теги: 5-й предпортовый проезд, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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