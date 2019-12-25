На 232 остановках общественного транспорта в Петербурге разместили лайтпостеры

Эти двусторонние конструкции большого размера позволяют размещать дополнительную полезную информацию для пассажиров.

ГКУ "Организатор перевозок" установил на остановках общественного транспорта Петербурга новый тип информационного оборудования — лайтпостеры, сообщает пресс-служба Смольного.

Эти двусторонние конструкции большого размера позволяют размещать дополнительную полезную информацию для пассажиров, включая карты с маршрутами наземного транспорта, дополненные схемами метро, указателями ближайших проспектов и улиц, а также изображениями местных достопримечательностей.

С начала 2024 года специалисты ГКУ "Организатор перевозок" разместили 995 единиц различного информационного оборудования на 714 остановках общественного транспорта Петербурга. В частности, было установлено 470 стендов формата А0, 221 информационный знак остановки, 193 двусторонних лайтпостера и 25 односторонних лайтпостеров.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года транспортная информация была обновлена на 9960 информационных конструкциях. Также было очищено от несанкционированных объявлений, граффити и прочего 14426 конструкций, а на 527 единицах оборудования проведены ремонтные работы.

В результате на сегодняшний день на остановках наземного городского пассажирского транспорта размещено более 7714 единиц информационного оборудования.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту