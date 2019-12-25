Более 50 представителей НКО Ленобласти готовят проекты для президентских грантов

Более 50 представителей НКО собрались на семинаре в Ленобласти.

Более 50 представителей некоммерческого сектора Ленинградской области приняли участие в семинаре Фонда президентских грантов. Встречу организовал комитет общественных коммуникаций региона, чтобы помочь НКО подготовить проекты для участия в федеральном конкурсе.

Одним из спикеров мероприятия стала заместитель генерального директора Школы управления НКО Фонда президентских грантов Степанида Яско. Участникам рассказали о подготовке заявок и представлении проектов на федеральном уровне.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен отметила, что участие в федеральном конкурсе является важным этапом развития некоммерческих организаций. По ее словам, это позволяет НКО укреплять устойчивость, повышать уровень доверия и получать дополнительную поддержку для реализации проектов.

В регионе также действует сеть ресурсных центров поддержки НКО, созданная на базе комитета общественных коммуникаций. Жители Ленинградской области могут бесплатно получить там консультации по созданию некоммерческих организаций, а также подготовке заявок на федеральные и региональные грантовые конкурсы.

Работа ресурсных центров организована в рамках поручения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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