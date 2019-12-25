После карантина в НИИ провели дезинфекцию.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что НИИ им. Вредена в Петербурге возобновил работу после карантина.Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после карантина в учреждении провели дезинфекцию. В настоящий момент в больнице принимают лишь экстренных пациентов. Например, горожан с травмами опорно-двигательной системы, переломами.

Сотрудники НИИ им. Вредена работают с пациентами в спецзащите и маске.

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Фото:Piter.TV