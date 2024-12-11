Мюзикл "Сокровища Флинта"

Филармония для детей и молодежи приглашает на премьеру мюзикла по мотивам романа Роберта Стивенсона "Остров сокровищ". Зрители вместе с героями окажутся в мире захватывающих приключений.
Поставил мюзикл главный режиссер ФДМ Мурат Калов. Сюжет обретет новую силу благодаря либретто Олега Ернева, хореографии главного балетмейстера филармонии Карины Петрусенковой, а также ярким костюмам Карины Автандиловой. Прозвучит музыка композитора Мурата Кабардокова в исполнении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Голикова.
Билеты на постановку доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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