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Мюзикл "Сокровища Флинта"
Сегодня, 18:00
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Мюзикл "Сокровища Флинта"

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Мюзикл "Сокровища Флинта" представят 15 января в КДЦ "Максим". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает на премьеру мюзикла по мотивам романа Роберта Стивенсона "Остров сокровищ". Зрители вместе с героями окажутся в мире захватывающих приключений. 

Поставил мюзикл главный режиссер ФДМ Мурат Калов. Сюжет обретет новую силу благодаря либретто Олега Ернева, хореографии главного балетмейстера филармонии Карины Петрусенковой, а также ярким костюмам Карины Автандиловой. Прозвучит музыка композитора Мурата Кабардокова в исполнении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Голикова. 

Билеты на постановку доступны по ссылке

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: мюзикл, постановка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

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