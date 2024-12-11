Мюзикл "Сокровища Флинта" представят 15 января в КДЦ "Максим". Начало – в 18:00. Для зрителей старше 12 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает на премьеру мюзикла по мотивам романа Роберта Стивенсона "Остров сокровищ". Зрители вместе с героями окажутся в мире захватывающих приключений.

Поставил мюзикл главный режиссер ФДМ Мурат Калов. Сюжет обретет новую силу благодаря либретто Олега Ернева, хореографии главного балетмейстера филармонии Карины Петрусенковой, а также ярким костюмам Карины Автандиловой. Прозвучит музыка композитора Мурата Кабардокова в исполнении симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Голикова.

Билеты на постановку доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия