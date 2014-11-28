Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, его новая страсть – отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения. Следом крадется смерть, встреча с ней изменит все.
Герой ищет смысл жизни и прячется в одиночестве, именно там он встречает юную девушку, к которой испытывает настоящие чувства. При этом тени из прошлого преследуют его и не намерены отступать. Каким будет выбор?
Эта постановка о любви, страсти, соперничестве и женщине в судьбе великого любовника. Зрителей перенесут в Испанию в конце XVII века.
Фото: zalizmailovo.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все