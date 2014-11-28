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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"
Сегодня, 19:00
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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история"

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Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история" представят 17 февраля в ТЮЗе имени Брянцева. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, его новая страсть – отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения. Следом крадется смерть, встреча с ней изменит все. 

Герой ищет смысл жизни и прячется в одиночестве, именно там он встречает юную девушку, к которой испытывает настоящие чувства. При этом тени из прошлого преследуют его и не намерены отступать. Каким будет выбор? 

Эта постановка о любви, страсти, соперничестве и женщине в судьбе великого любовника. Зрителей перенесут в Испанию в конце XVII века. 

Фото: zalizmailovo.ru 

Теги: мюзикл, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр, Концерты,

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