Мюзикл "Дон Жуан. Нерассказанная история" представят 17 февраля в ТЮЗе имени Брянцева. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету мюзикла Дон Жуан устал от своей славы, его новая страсть – отшельничество. Однако уединение – только призрак утешения. Следом крадется смерть, встреча с ней изменит все.

Герой ищет смысл жизни и прячется в одиночестве, именно там он встречает юную девушку, к которой испытывает настоящие чувства. При этом тени из прошлого преследуют его и не намерены отступать. Каким будет выбор?

Эта постановка о любви, страсти, соперничестве и женщине в судьбе великого любовника. Зрителей перенесут в Испанию в конце XVII века.

Фото: zalizmailovo.ru