Мясников назвал МРТ всего тела глупостью при диспансеризации

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил против массового включения МРТ в программу профилактических осмотров. По его словам, такие исследования полезны только при наличии симптомов, а у здоровых людей они чаще приводят к ложным находкам и лишним переживаниям.

Доктор Александр Мясников в очередной раз поднял тему избыточных медицинских обследований. Врач заявил, что не все диагностические процедуры должны становиться частью диспансеризации. Особенно категорично он высказался о магнитно-резонансной томографии всего тела, назвав эту идею очевидной глупостью. По его мнению, такой метод не подходит для массового скрининга здоровых людей и не должен использоваться как универсальный инструмент проверки организма.

Специалист пояснил, что в подходе к диспансеризации существуют две разные позиции — клиническая и административная. С точки зрения медицины, большое количество обследований не всегда приносит пользу. Напротив, это может привести к случайным находкам, клиническое значение которых неясно. В результате пациент сталкивается с лишними переживаниями, дополнительными анализами и ненужными процедурами. Мясников подчеркнул, что такие методы, как УЗИ или МРТ, относятся к диагностике и применяются только при наличии жалоб или подозрений, а не для поиска проблем у бессимптомных людей.

При этом врач признал, что существует и административная точка зрения: чем больше исследований включено в диспансеризацию, тем проще врачам назначать их бесплатно. Однако, по мнению Мясникова, удобство для системы не должно идти вразрез с клинической необходимостью и здравым смыслом.

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Фото: Piter.tv