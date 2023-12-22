Реконструкция музыкального театра имени Федора Шаляпина продолжается в Петербурге

В будущем здесь разместятся четыре подъемно-опускные площадки, которые позволят менять декорации в процессе спектакля. Также здесь будут гардеробы, туалетные комнаты, помещения для оркестрантов, хранения инструментов и оборудования, декорации для спектаклей текущего репертуара.

Прошлой весной в театре, который ранее назывался "Мюзик-Холл", прошел прощальный концерт "Шаг в будущее". С тех пор прошел год: "Петербургский дневник" узнал, что было сделано за это время.

Теперь здание театра выглядит совсем незнакомым, в первую очередь, из-за своего размера. Это связано с тем, что были сняты отделочные слои, и теперь, без обшивки, кажется, что места здесь гораздо больше, чем было прежде. А над головой уже возвышается не крыша, а временная кровля. Каждый день на работу выходят порядка 150 человек и 18 единиц техники. Сейчас строители занимаются самой сложной работой – формируют дополнительный, а по сути, новый, подземный этаж.

В будущем здесь разместятся четыре подъемно-опускные площадки, которые позволят менять декорации в процессе спектакля. Также здесь будут гардеробы, туалетные комнаты, помещения для оркестрантов, хранения инструментов и оборудования, декорации для спектаклей текущего репертуара.

Для углубления на более чем шесть метров от уровня сцены выполнены буроинъекционные сваи, всего их 1436 штук. Они заняли места вдоль всех существующих стен и колонн. На них и падет вся нагрузка, когда здание будет "перевешиваться".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялась премьера мюзикла "Пушкин. Рок. Любовь".

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"