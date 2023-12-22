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В Петербурге состоялась премьера мюзикла "Пушкин. Рок. Любовь"
Сегодня, 16:33
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В Петербурге состоялась премьера мюзикла "Пушкин. Рок. Любовь"

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Мюзикл ярко, чувственно и динамично рассказывает о жизненном пути Пушкина с момента его рождения до обретения им бессмертия.

В Петербурге на сцене ЛДМ 17 апреля состоялась премьера первого биографического мюзикла  о поэте Александре Пушкине. Постановка "Пушкин. Рок. Любовь" от ФДМ основана на истории жизни великого писателя. 

Представление погружает зрителя в интригующий мир страсти и романтики. Мюзикл представляет собой симбиоз талантливых актеров, изумительной музыки и потрясающих декораций, которые переносят нас в эпоху, где жило само творчество великого мастера. 

Постановка ярко, чувственно и динамично рассказывает о жизненном пути Пушкина с момента его рождения до обретения им бессмертия. Событийный ряд истории выстроен с документальной точностью, поэт предстаёт перед зрителем живым и многогранным человеком со всеми его достоинствами, страстями и пороками. 

На сцене выступили Симфонический оркестр Ленинградской области совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга. Музыкальный руководитель и главный дирижёр — народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Дирижер проекта — Михаил Голиков. Режиссер мюзикла  — Мурат Калов, балетмейстер постановки  — Карина Петрусенкова. Автор либретто — Олег Ернев, композитором мюзикла стал Виктор Плешак. 

Фото: театр ФДМ

Теги: пушкин рок любовь, театр, фдм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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