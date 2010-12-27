Мужской джаз и театр: четвёртый фестиваль JAZZMAN синтезирует разные виды искусства

Это единственный в мире международный фестиваль, делающий акцент на современных мужчинах-вокалистах в джазе. Хорошо знакомый петербургской публике, JAZZMAN закрепил за собой звание события со вкусом: сочетание джазовых стандартов и неожиданных музыкальных экспериментов, танцы в тёплом свете ретро-гирлянд, элегантная, и в то же время душевная площадка, — вот за что фестиваль любим гостями.
2019 год объявлен в России Годом театра, и этот, четвёртый по счёту, JAZZMAN интегрирует в программу целый джазовый спектакль-мюзикл. Постановка "Синатра и Монро. Трагедия маленькой девочки" расскажет неизвестные факты из жизни великих Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро. Гости фестиваля услышат хиты звёзд в живом исполнении Дмитрия Носкова и Янины Мелеховой.
В программе фестиваля также примут участие:
Легендарный нью-йоркский джазовый вокалист и трубач John Marshall и Jazz Classic Trio;
Слепой Оркестр Spb Blind Orchestra (вокал — Павел Линейкин), где музыканты играют и поют с завязанными глазами;
Денис Кузьмин и Kuzmin Jazz Quartet представят классическую джазовую программу 30-50-х годов ХХ века;
Ученики первой и единственной в Петербурге школы джаза и мюзикла J&M School.
Дополнят атмосферу светской вечеринки танцевальный мастер-класс Jazz Flash Mob, тематические фотозоны и праздничное фестивальное меню.
Фестиваль JAZZMAN был номинирован на Премию KudaGo-2017 и -2018 в номинации "Лучший фестиваль", а в 2018 году получил премию "Комсомольской Правды" как уникальное для Петербурга событие. Организаторы фестиваля — музыкальное агентство JAZZ ATTACK.
Место: переулок Пирогова, 18, особняк Пальма
Возрастная категория: 12+
Фото: организаторы
Оставить комментарий