Мужской джаз и театр: четвёртый фестиваль JAZZMAN синтезирует разные виды искусства

Особняк Пальма, 9 марта. Фестиваль мужского джазового вокала JAZZMAN становится традицией и красивым подарком к Международному женскому дню. JAZZMAN — уникальное светское событие для тех, кто ценит джаз и качественный досуг.

Это единственный в мире международный фестиваль, делающий акцент на современных мужчинах-вокалистах в джазе. Хорошо знакомый петербургской публике, JAZZMAN закрепил за собой звание события со вкусом: сочетание джазовых стандартов и неожиданных музыкальных экспериментов, танцы в тёплом свете ретро-гирлянд, элегантная, и в то же время душевная площадка, — вот за что фестиваль любим гостями.

2019 год объявлен в России Годом театра, и этот, четвёртый по счёту, JAZZMAN интегрирует в программу целый джазовый спектакль-мюзикл. Постановка "Синатра и Монро. Трагедия маленькой девочки" расскажет неизвестные факты из жизни великих Фрэнка Синатры и Мэрилин Монро. Гости фестиваля услышат хиты звёзд в живом исполнении Дмитрия Носкова и Янины Мелеховой.



В программе фестиваля также примут участие:

Легендарный нью-йоркский джазовый вокалист и трубач John Marshall и Jazz Classic Trio;

Слепой Оркестр Spb Blind Orchestra (вокал — Павел Линейкин), где музыканты играют и поют с завязанными глазами;

Денис Кузьмин и Kuzmin Jazz Quartet представят классическую джазовую программу 30-50-х годов ХХ века;

Ученики первой и единственной в Петербурге школы джаза и мюзикла J&M School.

Дополнят атмосферу светской вечеринки танцевальный мастер-класс Jazz Flash Mob, тематические фотозоны и праздничное фестивальное меню.

Фестиваль JAZZMAN был номинирован на Премию KudaGo-2017 и -2018 в номинации "Лучший фестиваль", а в 2018 году получил премию "Комсомольской Правды" как уникальное для Петербурга событие. Организаторы фестиваля — музыкальное агентство JAZZ ATTACK.



Место: переулок Пирогова, 18, особняк Пальма

Возрастная категория: 12+

Фото: организаторы