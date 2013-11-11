Мужчина нашёл ржавую гранату у ДК в Рощино

На место выезжали сапёры и представители ОМОН.

Во вторник, 12 декабря, в посёлке Рощино Выборгского района Ленобласти была обнаружена ржавая граната. На место выезжали сапёры и представители ОМОН. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, о потенциально опасной находке утром сообщил 32-летний мужчина. Предмет находился у местного ДК: его переместили на безопасное место и вызвали взрывотехников.

В результате обследования установлено, что заявитель нашёл корпус гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны: он не представляет угрозы.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские Росгвардейцы обнаружили коммунальную аварию на Купчинской улице.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга