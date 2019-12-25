Мужчина получил удар ножом в живот в Невском районе

Оппонент пострадавшего был пьян.

Вечером воскресенья, 31 июля, полиция получила сообщение о драке на Бульваре Красных Зорь в Невском районе, в ходе которой мужчину ударили ножом в живот. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший был госпитализирован. Прибывшие на вывоз правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, примерно в 19:30 он находился у подъезда собственного дома, где и произошёл конфликт с пострадавшим. В результате перепалки он нанёс оппоненту ранение. С места преступления изъят нож.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Фото: Pixabay