Мужчине выстрелили в затылок на Рябовском шоссе

Мужчина выжил после выстрела в затылок. Полиция выясняет обстоятельства

В Красногвардейском районе полиция ведет проверку по факту совершения преступления, которое случилось ночью 23 октября, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, 32-летнему мужчине около дома на Рябовском шоссе выстрелили в голову. Он был доставлен в больницу с огнестрельный проникающим ранением черепа. Медики сообщают, что пуля вошла в затылок и раскроила череп, задев мозг. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Доставленный в больницу раненый успел сказать, что в голову ему выстрелил неизвестный, около 22 двух часов у дома 115. Полиция продолжает поиски преступника. Камеры видеонаблюдения около места преступления отсутствуют.