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Мужчине выстрелили в затылок на Рябовском шоссе
Сегодня, 12:48
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nadiputintseva
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Мужчине выстрелили в затылок на Рябовском шоссе

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Мужчина выжил после выстрела в затылок. Полиция выясняет обстоятельства

В Красногвардейском районе полиция ведет проверку по факту совершения преступления, которое случилось ночью 23 октября, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, 32-летнему мужчине около дома на Рябовском шоссе выстрелили в голову. Он был доставлен в больницу с огнестрельный проникающим ранением черепа. Медики сообщают, что пуля вошла в затылок и раскроила череп, задев мозг. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Доставленный в больницу раненый успел сказать, что в голову ему выстрелил неизвестный, около 22 двух часов у дома 115. Полиция продолжает поиски преступника. Камеры видеонаблюдения около места преступления отсутствуют. 

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Теги: выстрелили в голову , новости спб , происшествия
Категории: Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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