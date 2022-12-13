Мужчина задержан по подозрению в совращении несовершеннолетних сына и дочери своей сожительницы

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в его отношении составлен протокол.

В четверг, 18 мая, в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, с заявлением о том, что ее 46-летний сожитель, гражданин республики Таджикистан, в период времени с начала 2023 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 2009 года рождения и дочери 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером того же дня в посёлке Каменка в Ленобласти опергруппа задержала подозреваемого. Его доставили в отдел полиции, в его отношении составлен протокол.

Установлено, что задержанный уже имел проблемы с законом.

Ранее юная петербурженка заявила, что к ней приставал мужчина на станции "Площадь Александра Невского".

Фото: Piter.TV