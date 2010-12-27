Мужчина выстрелил в сотрудницу пекарни из пневматического пистолета

Это случилось в Красногвардейском районе Петербурга.

В воскресенье, 7 июля полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудницу пекарни на Новочеркасском проспекте Красногвардейского района Петербурга. Злоумышленник выстрелил в лицо женщины из пневматического пистолета. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло около семи часов утра. Между гражданкой Узбекистана и посетителем возникла ссора, во время которой мужчина использовал травматическое оружие. Против него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство".

Потерпевшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У женщины пулевое ранение левой щечной скуловой области и перелом нижней медиальной стенки левой глазницы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в парке Приморского района несовершеннолетнему выстрелили в глаз.

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