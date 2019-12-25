Мужчина умер в вагоне поезда на станции метро "Площадь Ленина"

На работу метрополитена трагедия не повлияла.

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что на станции метро "Площадь Ленина" в вагоне умер мужчина. Об этом сообщает 78.ru в пресс-службе петербургского метрополитена.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу отметили, что мужчине просто стало плохо. Никакого криминала в этой истории нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отмечается, что работу метрополитена трагедия не повлияла.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец запер кассира "Буквоеда" в туалете и выгреб все деньги из сейфа.

Фото:pixabay