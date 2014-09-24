Мужчина умер в больнице после конфликта с поножовщиной в Москве

Прокуратура ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу.

Нетрезвый мужчина в ходе конфликта ранил ножом своего оппонента в Москве. В результате 54-летний пострадавший был госпитализирован с места драки, но позже скончался. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. Специалисты заметили, что в настоящее время 60-летний подозреваемый задержан. Фигурант расследования обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. Материалы дела находятся под контролем Тимирязевской межрайонной прокуратуры.

На улице Бусиновская Горка между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту два удара ножом. пресс-служба региональной прокуратуры

Уточним, что в ближайшее время судебная инстанция рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утверждено обвинительное заключение в отношении водителя автокрана, который насмерть сбил пятиклассницу на Орджоникидзе.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы