Прокуратура Петербурга отправила уголовное дело вора телефона и двух банковских карт в суд

Петербургская прокуратура занимается делом вора, который стащил у мужчины телефон и две банковских карты.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего уроженца Карачаево-Черкеской Республики. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, весной этого года обвиняемый украл у мужчины в коммунальной квартире на улице Комсомола мобильный телефон и оформил на него кредит через приложение банка. Кроме этого, он взял не только телефон, но и две банковских карты, с которых снял наличные деньги.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 130 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.

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