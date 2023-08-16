Мужчина ударил стеклянной бутылкой по голове прохожего в центре Москвы

В настоящее время подозреваемый задержан.

Российские следователи предъявили обвинение мужчине, который в столице страны напал на прохожего со стеклянной бутылкой. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство.В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства уточнили, что инцидент зафиксирован 29 октября. Фигурант расследования находился вблизи магазина, расположенного на улице Краснопрудной. Там на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он совершил несколько ударов по голове и лицу ранее незнакомому мужчине.

Однако довести свой преступный умысел до конца не сумел, поскольку потерпевший смог убежать с места происшествия и впоследствии был оперативно доставлен в одну из городских больниц. пресс-служба СК РФ по городу

Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

В Ленинградской области задержаны сотрудники полиции по делу о взятках за проезд грузовиков.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК