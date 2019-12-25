Преступник задержан.

Мужчина ударил полицейского у входа в Московскую соборную мечеть. Об этом рассказали в пресс-службе региональных правоохранительных органов. Известно, что инцидент произошел во время досмотра. Представитель закона проверял все входящих в религиозный объект.

Днем в пятницу при досмотре на входе в Московскую соборную мечеть мужчина 1992 года рождения нанес удар по лицу сотруднику полиции. заявление ТАСС

В настоящее время напавший на полицейского задержан. Сведения о происшествии направлены в Следственный комитет России. решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным сведениям, подозреваемый 1992-го года рождения.

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Фото: Piter.tv