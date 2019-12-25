Мужчина убил своего племянника в квартире на Богатырском проспекте

В четверг, 15 сентября, по номеру 112 обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что убил собственного племянника в своей квартире на Богатырском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.
Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 36-летнего мужчины с ножевым ранением. По словам его дяди, племянник напал на него в ходе внезапно возникшего конфликта. В ответ родственник нанёс удар ножом в шею.
Заявителя задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что н Ленинском проспекте муж зарезал жену во время пьяной ссоры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все