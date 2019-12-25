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Мужчина убил своего племянника в квартире на Богатырском проспекте
Сегодня, 8:30
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Мужчина убил своего племянника в квартире на Богатырском проспекте

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Задержанный самостоятельно вызвал полицию и сознался в содеянном. Он ударил родственника ножом в шею.

В четверг, 15 сентября, по номеру 112 обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что  убил собственного племянника в своей квартире на Богатырском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 36-летнего мужчины с ножевым ранением. По словам его дяди, племянник напал на него в ходе внезапно возникшего конфликта. В ответ родственник нанёс удар ножом в шею.

Заявителя задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что н Ленинском проспекте муж зарезал жену во время пьяной ссоры.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, происшествия, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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