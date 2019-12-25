Мужчина сбежал после попытки ограбить банк в Приморском районе

Планы преступника нарушил сигнал тревожной кнопки.

Вечером пятницы, 14 августа, в Приморском районе Петербурга произошла попытка ограбления банка. Преступник сбежал после того, как прозвучал сигнал тревожной кнопки. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина вошел в банк по адресу: улица Савушкина, дом 12 примерно в 17 часов. В руках у него был пакет, в который он намеревался складывать деньги.

Горе-грабитель хотел забрать по 5 тысяч долларов и евро: он даже грозился взорвать здание, если требования не выполнят. Однако сотрудница успела нажать тревожную кнопку.

Ранее мы рассказали о том, что в Колпино прохожий подменил пенсионерке фальшивыми деньгами 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV