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Мужчина сбежал после попытки ограбить банк в Приморском районе
Сегодня, 1:28
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Мужчина сбежал после попытки ограбить банк в Приморском районе

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Планы преступника нарушил сигнал тревожной кнопки.

Вечером пятницы, 14 августа, в Приморском районе Петербурга произошла попытка ограбления банка. Преступник сбежал после того, как прозвучал сигнал тревожной кнопки. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина вошел в банк по адресу: улица Савушкина, дом 12 примерно в 17 часов. В руках у него был пакет, в который он намеревался складывать деньги.

Горе-грабитель хотел забрать по 5 тысяч долларов и евро: он даже грозился взорвать здание, если требования не выполнят. Однако сотрудница успела нажать тревожную кнопку. 

Ранее мы рассказали о том, что в  Колпино прохожий подменил пенсионерке фальшивыми деньгами 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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