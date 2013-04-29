Мужчина с доберманом напугал автоледи на КАД

Водитель пытался объяснить девушке, что нужно включать поворотники. Но наставления читал очень агрессивно.

Житель Петербурга заблокировал две полосы движения на КАД, чтобы научить неопытную автомобилистку включать поворотники. Униженная дама выложила в социальных сетях видео, на котором рассерженный водитель ругает ее.

Накануне,17 июля, примерно в 18:30 молодая женщина на легковушке пыталась перестроиться в соседний ряд, но забыла включить поворотники. Безрассудство автоледи вывело из себя мужчину, и он отправился выяснять с ней отношения прямо на КАД, позабыв о ПДД. Взял учитель с собой и добермана. Молодой человек стучался в окна машины неприятельницы, но та не опускала стекла и не разговаривала с обидчиком.

Девушка поставила в пример оппоненту других водителей, которые громко сигналили парню. Вероятно, все остальные участники сложившейся ситуации хотели побыстрее выбраться из пробки и продолжить свой путь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Кирочной улице девушка-пешеход попала под колеса иномарки.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург