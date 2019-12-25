Мужчина решил не возвращать арендованный в Петербурге "Гелендваген" за 1,75 млн рублей

Стоимость похищенного автомобиля оценили в 17,5 млн рублей. Похитителя задержали и назначили ему наказание.

Смольнинский районный суд вынес приговор мужчине, который, находясь в Петербурге, арендовал внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 в марте прошлого года, но не вернул иномарку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

Стоимость похищенного автомобиля оценили в 17,5 млн рублей. Как выяснилось, за преступлением стоит целая группа аферистов, которая подготовила поддельные паспорт и водительские права для аренды.

Арендовавшего авто мужчину задержали, суд предъявил ему обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

Ранее Смольный потребовал взыскать с вице-президента "Адаманта" 387 млн рублей.

Фото: Piter.TV