Мужчина приставал к детям на площадке в Невском районе

Подозреваемый состоит под подпиской о невыезде.

В среду, 12 октября, в отделение полиции Невского района поступило заявление о том, что вечером 9 октября мужчина совершил развратные действия в отношении детей 12 и 13 лет на площадке у дома №10 к1 по улице Евдокима Огнева. Об этом стало известно Piter.TV.

Опергруппа задержала подозреваемого у дома №6 к3. Им оказался 36-летний мужчина. Ранее он привлекал внимание правоохранителей дважды, состоит с лета 2021 года состоит под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетние совратили 14-летнюю петербурженку и выложили видео в интернет.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)