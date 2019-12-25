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Несовершеннолетние совратили 14-летнюю петербурженку и выложили видео в интернет
Сегодня, 8:42
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Несовершеннолетние совратили 14-летнюю петербурженку и выложили видео в интернет

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О преступлении сообщила мама девочки.

В среду, 12 октября, в полицию Приморского района обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила о совершении тремя несовершеннолетними развратных действий в отношении её 14-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным заявительницы, девочку совратили 4 октября около 20:00. Злоумышленники сняли свои действия на видео и выложили в интернет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в  Выборге трое родителей пожаловались на развращение сыновей.

Фото: Piter.TV 

Теги: криминал, происшествия, санкт-петербург, совращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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