Мужчина пытался ограбить магазин для взрослых в Свердловском округе Иркутска

Разбойник сбежал, когда узнал, что его снимает камера видеонаблюдения.

В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемого в разбое. Мужчина попытался ограбить магазин для взрослых в Свердловской районе города. Он наставил на сотрудницу предмет, напоминающий пистолет, после чего потребовал передать ему денежные средства. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что на злоумышленнике была надета медицинская маска.

Установлено, что попытка разбойного нападения произошла около 2030 вечера 14 октября в торговом павильоне. Продавщица не растерялась после требований злоумышленника передать ему ценные вещи и денежные средства. Он получил отказ. Женщина заявила, что в кассовом аппарате нет выручки, так как заведение работает только по безналичному расчету. Она предупредила преступника о том, что его снимает камера видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

В Ангарске перед судом предстанут обвиняемые в сбыте фальшивых купюр.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

